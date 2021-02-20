На Ставрополье сотрудники ДПС пострадали в аварии с грузовиком

Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и служебного автомобиля сотрудников ДПС ОСБ дорожно-патрульной службы ГИБДД города Ессентуки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, водитель грузовика допустил столкновение с полицейским автомобилем и с машиной Nissan Tiida в тот момент, когда сотрудники ДПС на обочине помогали женщине-водителю устранить неисправность автомобиля. «В результате сотрудники полиции госпитализированы с различными телесными повреждениями, женщина от госпитализации отказалась»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева