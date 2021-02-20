Несовершеннолетнему грозит до пяти лет лишения свободы за удар по руке росгвардейца

В субботу в суд Ленинского района было передано уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Ульяновска, обвиняемого в применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ, до 5 лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

Следствие вело СУ СКР по Ульяновской области. Как сообщила облпрокуратура, 23 января 2021 года во время несогласованной акции протеста против политических репрессий и в поддержку Алексея Навального несовершеннолетний учащийся местной образовательной организации, «видя одетого в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии, нанес ему удар по руке».

Прокурор Ленинского района Ульяновска Петр Пронько, подписавший обвинительное заключение, пояснил “Ъ”, что несовершеннолетний подошел к росгвардейцу сзади «и стукнул его в плечо». «Якобы ему показалось, что сотрудник Росгвардии пытался незаконно задержать какого-то мужчину, и он решил вмешаться, а потом убежал», – пояснил прокурор района. По его словам, молодого человека задержали уже позднее, 31 января, на другой несогласованной акции, «вычислили по одежде». «Свою вину он признал полностью и раскаялся», – сказал прокурор. В прокуратуре подтвердили, что документов судмедэкспертизы о нанесении травм в деле нет, просто росгвардеец заявил, что «испытал сильную физическую боль от удара», а «объективным доказательством служит видеозапись».

В СУ СКР и региональном подразделении Росгвардии от комментариев отказались. Назначенный адвокат несовершеннолетнего Сергей Калдыркаев давать пояснения не пожелал.

Обвиняемому молодому человеку около 17 лет (ранее региональный уполномоченный по правам человека Сергей Люльков сообщал, что на акции 31 января было задержано 37 человек, из них трое – по 17 лет).

Старший партнер «Апологии протеста», адвокат Александр Передрук отмечает, что «часть 1 статьи 318 УК РФ не содержит обязательного указания на наличие вреда здоровью – уголовно наказуемым является сам факт насилия», но «любые сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимого». К тому же, по его словам, ЕСПЧ в подобных делах выясняет, было ли у заявителя намерение участвовать в насильственных действиях и насколько суровость санкции пропорциональна содеянному.

Всего в несогласованной акции протеста 23 января в Ульяновске участвовало, по разным подсчетам, от полутора до трех тысяч человек, было задержано от 23 до 27 участников. Полиция данные о численности акции и задержанных не сообщала.

По словам старшего помощника областного прокурора Василия Зимы, тем, кто считает, что несовершеннолетних не будут подвергать наказанию, «это уголовное дело наглядно показывает, что ответственность существует и она вполне реальна».

Сергей Титов, Ульяновск