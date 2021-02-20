Более 360 снегоуборочных машин чистят Нижний Новгород 20 февраля

За последние сутки из Нижнего Новгорода вывезли более 29 тыс. кубометров снега, сообщили в администрации города. 20 февраля продолжается работа по расчистке дорог. На улицы города вышли 797 дорожных рабочих и 367 единиц техники. Нижегородцев просят не оставлять автомобили на проезжей части.

В Автозаводском районе снег убирают на проспектах Октября и Молодежном, улицах Ореховской, Гайдара, Мончегорской. Вывоз снега будет осуществляться с въездов во дворы по улицам Раевского, Плотникова, Строкина, Смирнова и Автомеханической.

В Канавинском районе снегоуборочная техника работает в микрорайоне Седьмое небо, на переулке Камчатском, на улицах Совнаркомовской, Карла Маркса и Зимина. В Ленинском районе работы ведут на проспекте Ленина и его дублере, на улицах Комарова и Июльских дней.

В Московском районе чистят улицы Черняховского, Коминтерна, Перовской,

в Нижегородском районе — площадь Минина, набережную Федоровского, улицы Усилова, Фруктовую, проезды по улице Родионова.

В Приокском районе снег вывозят с улиц Пятигорской, Вологдина, Петровского, Лебедева, Корейской, проспекта Гагарина. В Сормовском районе — с улиц Шимборского, Островского, Красноармейской, Планетной, Ногина, Старая Канава, Павлова. В Советском районе дорожники работают на улицах Бекетова, Саврасова, Гужевой, Заярской, Панина, Гаражной, Республиканской, проспекте Гагарина и дублере улицы Ванеева.

Анастасия Еремина