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Олегу Митяеву присвоили звание почетного гражданина Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил барду Олегу Митяеву звание почетного гражданина Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Артист получил звание «за большой личный вклад и развитие культуры, выдающиеся творческие заслуги, повышение авторитета Челябинской области в Российской Федерации».

Олег Митяев родился в Челябинске в 1956 году. В 1975 году закончил Челябинский монтажный техникум, в 1981-м – Челябинский институт физкультуры по специальности «тренер по плаванию». В 1991-м году закончил ГИТИС им. Луначарского (ныне Российская Академия театрального искусства). С 1979 года пишет песни на свои стихи. В 2009 году получил звание народного артиста России. Является членом Союза писателей. В начале 2000-х создал фонд, который сейчас организует Ильменский фестиваль авторской песни и премии «Светлое прошлое».

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