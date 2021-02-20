Весь мир — в подарок!

14 февраля — Международный день дарения книг. Дочерние предприятия самарской группы ПАО «НК «Роснефть» поддержали идею праздника и передали более 3 000 новых книг в детские и социальные учреждения Самарской области. В благотворительной акции приняли участие и работники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.



Прописная истина: книга лучший друг, учитель, наставник. Как волшебник Изумрудного города, одному она даёт смелость, другому — честность, третьему — цель. И прививает вечные ценности — умение дружить и любить, уважение к старшим. Кажется, с этим у детей из самарской школы-интернате №115 для ребят с ограниченными возможностями здоровья всё в порядке: громко и хором здороваются с каждым, кто переступает порог учреждения. Здесь, в интернате, учатся и живут 305 детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. Да, в 10 лет они ещё читают по слогам, но воспитанности и доброго отношения к людям у них даже побольше, чем у некоторых обычных сверстников.

Школьная библиотека редко пустует — мальчишки и девчонки гурьбой прибегают за программной литературой и книжками для внеклассного чтения. Книги любят разные. Особенно с картинками. Об этом — чтобы было не только интересно, но и ярко — сотрудники Куйбышевского НПЗ позаботились. У ребят глаза разбежались при виде стопок глянцевых детских журналов и книг. Вздох восхищения пронесся над разложенными подарками — как красиво! Заводчане накануне поездки откликнулись на призыв пресс-службы и собрали для библиотеки школы-интерната несколько больших коробок с книжками.

— С Куйбышевским НПЗ нас связывает долгая история и множество акций, — рассказала координатор фонда помощи детям «Детские домики» Юлия Черкасова. — Например, акция «Добрый офис», когда сотрудники жертвовали деньги на лечение разных детей. А в позапрошлом году заводчане собирали книги для школы-интерната №111 и привозили туда кукольный спектакль. Примечательно, что коллектив завода часто сам выходит на нас с инициативой проведения благотворительных акций. Это здорово.

Тем временем четвероклассники, которых делегировали на «приёмку» книг, уже вовсю осваивали новую литературу — кто читая вслух уверенно, кто по слогам, а кто и про себя. Не терпится познакомиться с новыми героями!

— Книги нам очень нужны, — говорит педагог-организатор Мария Уразбаева. — Наши ребята здесь ведь не только читать-писать учатся, но и получают полезные профессиональные навыки. С пятого класса мальчики изучают столярное и слесарное дело, девочки — шитьё и цветоводство. А книга учит главному — быть человеком, чувствовать себя частью общества. Конечно, наши дети, как и другие ребята, тоже рождаются «с телефоном в руке», но живую бумажную книгу ни один гаджет не заменит.

От души благодарим всех неравнодушных заводчан за отклик, за отзывчивость. Продолжение следует.