Жителя Удмуртии осудили за убийство пенсионерки и изнасилование подростка

26-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство пенсионерки, сопряженное с разбоем, и изнасилование несовершеннолетней младше 14 лет (п. «з» ч.2 ст.105, п. «б» ч.2 ст.162, п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ). Суд назначил ему лишение свободы на срок 15 лет и 1 месяц в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что в мае 2020 года осужденный пришел к малознакомой пенсионерке, от которой потребовал деньги. После отказа он связал женщину подручными материалами, а затем задушил. В ходе разбойного нападения он похитил из квартиры пенсионерки 1,4 тыс. руб. и банковскую карту, на которой находилось 26,42 руб. Кроме того, в один из дней апреля мужчина познакомился с потерпевшей младше 14 лет, которую затем изнасиловал.