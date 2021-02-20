Объемы строительных работ сократились в Новосибирской области почти на 30%

В Новосибирской области в январе 2021 года объемы строительных работ сократились на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Новосибирскстата.

В январе этого года строительные работы выполнены на 4 млрд руб., в январе 2020 года — на 6,2 млрд руб.

«В январе 2021 года на территории области сданы в эксплуатацию 1,2 тыс. квартир общей площадью 92,9 тыс. кв. м, что на 27,5% меньше уровня января 2020 года»,— говорится в опубликованных материалах.

Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу минстроя области, за 2020 год было введено в эксплуатацию более 1,9 млн кв. м жилья, что на 10,3% больше, чем в 2019 году. Доля построенного многоквартирного жилья составила 74,6% от общего введенного жилья —1,4 млн кв. м. Также введено 493 тыс. кв. м индивидуального жилья. Уточнялось, что в Новосибирской области построено в 1,5 раза больше жилья, чем в Красноярском крае (1,25 млн кв. м), и в 2,3 раза больше, чем в Алтайском крае (0,82 млн кв. м).

В этом году планируется построить около 1,7 млн кв. м жилья.

Екатерина Лукашевич