Нижегородский бани получат «противовирусные» субсидии

Предприятия банно-оздоровительного профиля получат из бюджета Нижнего Новгорода субсидии на возмещение затрат, связанных с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении администрации города за подписью мэра Юрия Шалабаева.

Для получения субсидии предприятие должно осуществлять свою деятельность по тарифам, установленным администрацией города. Предприятие должно также доказать получение убытков, полученных из-за распространения COVID-19.

Получателей субсидии будут отбирать по конкурсу. У участника отбора не должно быть просроченных задолженностей по возврату ранее предоставленных ему субсидий, бюджетных инвестиций и других долгов перед бюджетом города Нижнего Новгорода.

Средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Главным распорядителем средств станет департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Андрей Репин