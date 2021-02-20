РФ предложила Татарстану вывести акции предприятий на фондовый рынок

«Подумать о более серьезном привлечении внебюджетных средств через механизмы реализации ценных бумаг» предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову вице-премьер РФ Юрий Борисов. Об этом федеральный чиновник рассказал сегодня на заседании коллегии министерства промышленности и торговли республики.
«Котировки на биржах, расширение акционерного капитала за счет привлечения акционеров – эти механизмы активно работают во всем мире. У нас они не дают практически ничего»,— пояснил господин Борисов.
«Я думаю, что нам над этим придется работать»,— сказал он.
«Это может быть серьезной компенсацией недостатка бюджетных средств»,— считает вице-премьер.
Он отметил, что «деньги ценных бумаг – наиболее дешевые деньги, по сравнению, по крайней мере, с кредитными».