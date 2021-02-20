Суд арестовал экс-директора муниципального предприятия Балахны

Балахнинский городской суд арестовал бывшего руководителя муниципального предприятия «Центр обеспечения градостроительной деятельности» Сергея Капитонова до 16 апреля по уголовному делу о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Сергей Капитонов руководил предприятием в 2012-2014 годах. По версии следствия, в 2013 году он обменял здание Правдинского техникума целлюлозно-бумажной промышленности стоимостью, принадлежавшее предприятию, на здание завода и земельного участка под ним по улице Дзержинского в Балахне, ранее принадлежавшее физическому лицу. СУ СК оценивает размер ущерба Балахнинскому району в 15 млн руб.

Подозреваемый вины не признал и отказался от дачи показаний.

По данным Kartoteka.ru, МУП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» Балахнинского муниципального района зарегистрировано в 2010 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Предприятие учредила районная администрация, в 2018 году организация была ликвидирована.

Анастасия Еремина