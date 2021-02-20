В Волгоградской области осудили двоих блогеров за избиение прохожего

Светлоярский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении 25-летнего Габибуллы Габибуллаева и 23-летнего Магомеда Далгатова, признанных виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что 15 сентября 2018 года в рабочем поселке Светлый Яр двоюродные братья Магомед Далгатов и Габибулла Габибуллаев, представляясь блогерами, задавали на улице вопросы прохожим об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, при этом происходящее снимали на телефон. Так, они обратились к незнакомой супружеской паре, и в ходе общения между потерпевшим и подсудимыми якобы произошел конфликт. Предположительно, братья нанесли гражданину множественные удары по голове и спине, после чего скрылись с места преступления. «Потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, в том числе в виде черепно-мозговой травмы и перелома костей носа», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил Габибулле Габибуллаеву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Магомеда Далгатова приговорили к пяти годам и шести месяцам тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай