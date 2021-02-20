Свердловская ГИБДД проводит специальные рейды с 20 по 23 февраля

Сотрудники управления ГИБДД по Свердловской области запланировали в праздничные выходные, с 20 по 23 февраля, специальные рейды на дорогах региона, сообщил отдел пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

Во время первых рейдов, прошедших утром 20 февраля, сотрудники инспекции выявили более 30 нарушений. Среди них вождение в нетрезвом виде и управление автомобилем без прав. «Один водитель в утреннее время будучи нетрезвым управлял автомобилем, еще семь водителей никогда не получали водительских удостоверений, но при этом задержаны сотрудниками ГИБДД при управлении транспортными средствами, еще один сел за руль, будучи лишенным права управления»,— говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призвала граждан сообщать об увиденных дорожно-транспортных происшествиях и предупредила об ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Михаил Мананников