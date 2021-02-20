Вячеслав Дацик – Тайсон Дижон: ставки и прогноз на бой 20 февраля

В субботу, 20 февраля, в подмосковном Красногорске состоится боксерский поединок между бойцом ММА Вячеславом Дациком и камерунцем Тайсоном Дижоном. Эксперты Фонбет рассказали на что ставить в этом поединке.

В какой форме Дацик

В послужном списке 44-летнего Дацика в ММА 6 побед (6 досрочно), 8 поражений. В профессиональном боксе не выступал.

Дацик становился чемпионом мира по панкратиону, чемпионом Санкт-Петербурга по тайскому боксу, выступал также в кикбоксинге. В 1999 году Дацик дебютировал на профессиональном уровне в ММА и неожиданно выиграл у белоруса Андрея Орловского, который затем стал чемпионом UFC.

Дацик выступал в различных организациях, в числе которых М-1, с переменным успехом. Стал известен благодаря своему эксцентричному поведению в октагоне. Он мог дергать соперника за волосы, беспорядочно махать руками и ногами, надавливать оппоненту на глаза, спорить с судьей.

В 2006 году взял паузу в карьере. В 2007 году Вячеслав был арестован за несколько ограблений салонов сотовой связи, помещен в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал. Нелегально прибыл в Норвегию и попросил политического убежища, получив отказ. Дацик был приговорен к тюремному заключению в Норвегии за незаконное ношение оружия, после исполнения наказания был депортирован в Россию, где был осужден на пять лет лишения свободы. В 2016 году Дацик вышел на свободу, но через несколько месяцев был снова задержан после так называемого «антибордельного» рейда за разбой, побои и нарушение неприкосновенности жилища, провел несколько лет в тюрьме, в 2019 году его уголовное преследование было прекращено.

В том же году Дацик решил продолжить спортивную карьеру и провел поединок против бойца ММА и видеоблогера Артёма Тарасова. Вячеслав был дисквалифицирован в третьем раунде после запрещенного приема. В ноябре того же года Дацик нанес поражение Андрею Кирсанову нокаутом в третьем раунде.

В 2019 году Дацик был задержан при попытке пересечения российско-эстонской границы по реке. Выйдя из тюрьмы, дал согласие на бой с Дижоном и стал тренироваться.

В какой форме Дижон

Дижон занимается спортом с семи лет, специализируется на боксе. Становился чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, вице-чемпионом африканского континента по К-1 (кикбоксинг). В ММА провел четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения.

В студенческие годы обучался в России и неплохо говорит по-русски.

Прогноз экспертов на бой Вячеслав Дацик – Тайсон Дижон 20 февраля

Победа Дацика – 2.25

По словам Дацика, он похудел на 20 кг во время подготовки к бою и стал значительно выносливее. Однако его форма остается под вопросом, поскольку на тренировки у него ушел всего месяц и ему придется рассчитывать на прежние навыки.

Уровень Дижона тоже вызывает вопросы. В интернете мало информации о его выступлениях, и довольно сложно представить его спортивную форму. Судя по немногочисленным видеороликам, камерунец много передвигается по рингу и часто бьет. Однако у него невысокая скорость ударов и очень слабая защита. Он держит руки далеко от головы, позволяя сопернику проводить удачные кроссы, также пропускает и прямые удары. Ударная техника и сила удара также оставляют вопросы.

Скорее всего, у Дижона не получится все время избегать атак противника и рано или поздно ему придется принять бой. А с такой обороной у камерунца мало шансов продержаться все раунды. Вячеслав обладает преимуществом в массе и сильным ударом, которым может потрясти более легкого оппонента.

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