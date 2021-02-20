В Элисте экс-начальника отдела ССП осудили за злоупотребление полномочиями

Элистинский городской суд признал виновной бывшего руководителя Элистинского городского отдела службы судебных приставов УФССП России по Республике Калмыкия в злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначено наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года. Об этом сообщает республиканское СК СК РФ.

Суд установил, что бывший руководитель в 2018 году запрещала подчиненному ей судебному приставу принимать меры принудительного взыскания в отношении ее знакомого. Кроме того, она не раз давала указания подчиненным о не регистрации поступавших в отдел для принудительного исполнения исполнительных документов на общую сумму взысканий свыше 3 млн.руб.

Наталья Шинкарева