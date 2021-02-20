В Краснодаре на улице Седина горит второй этаж производственного здания

Фото: Владислав Крамской

В Краснодаре на улице Седина горит производственное неэксплуатируемое здание. Огонь охватил площадь 200 кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 12:48. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар происходит на втором этаже. Для тушения подан один ствол Б, работает одно звено газодымозащитной службы.

К 13.35 удалось локализовать пожар. В 13:48 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

На тушение направлено 28 единиц техники и семь единиц личного состава. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Наталья Решетняк