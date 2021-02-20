Минкульт окажет поддержку кинофестивалю «Дух огня» в ХМАО в 2021 году

Кинофестивальный совет при Министерстве культуры РФ утвердил заявку на получение финансовой поддержки международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2021 году, сказано в документе, размещенном на официальном сайте Минкульта России.

По итогам рассмотрения кинофестивальным советом 102 заявок, Министерство окажет поддержку кинофестивалю «Дух огня» в Югре, а также трем мероприятиям в Москве, Калужской и Владимирской областях.

Ранее проведение XIX международного фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске перенесли с марта на период с 19 по 24 августа. Основной темой программы станет «Космическая одиссея 2021». Напомним, в 2021 году мероприятие планируется частично перевести в онлайн-формат. В 2020 году фестиваль посетили более 40 тыс. человек. За пять дней на 88 площадках состоялось более 400 показов.

Кроме того, совет при Минкульте рекомендовал профинансировать 32-й открытый фестиваль документального кино «Россия» в Екатеринбурге. Он проходит ежегодно с 1988 года. В 2020 году из 435 поступивших работ в конкурсную программу было отобрано 55 фильмов: 31 документальный и 24 телевизионных.

Ирина Пичурина