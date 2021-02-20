Райффайзенбанк укрепил позиции на рынке факторинга

Райффайзенбанк занял 7-е место в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний (АФК) по итогам 2020 года. Факторинговый портфель банка вырос на 21% до 28,2 млрд рублей, следует из данных АФК.
Факторинг – одно из ключевых направлений Райффайзенбанка. Последние несколько лет банк планомерно инвестировал в автоматизацию процессов и развитие цифровых сервисов, чтобы процесс получения финансирования стал простым и удобным.
«Мы довольны результатами за 2020 год: несмотря на пандемию, нам удалось нарастить портфель и клиентскую базу, а также запустить дополнительные сервисы для клиентов. Наша цель – быть надежным финансовым партнером и отвечать ожиданиям клиентов. Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами», –- прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.