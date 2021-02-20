«Король специй»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие полезные свойства плодам растения приписывали в древности.

Сегодня отправляемся в Индию, на родину короля специй — кардамона. Именно Индия экспортирует его почти в 70 стран мира. Здесь он известен с незапамятных времен. Согласно аюрведе, кардамон воздействует на организм даже на психофизическом уровне, способствует активности и ясности ума, стимулирует работу сердца, дает ощущение легкости и покоя.

К древним грекам и римлянам специя попала, конечно, благодаря купцам-арабам. О целебных свойствах кардамона упоминали Диоскорид — греческий и римский врач, Плиний — римский политик и ученый. По их утверждениям, кардамон имел необычайную лечебную силу и одновременно считался мощным возбуждающим компонентом. Диоскорид также рекомендовал лечить им кашель, астматические спазмы и боли в животе. Еще древние египтяне, греки и римляне использовали его в качестве духов и курений и жевали семена для придания белизны зубам. Плюс ко всему кардамон добавляли в рис, мясо, фруктовые блюда, особенно любили такую кухню в Риме. Эпикуреец Апиций рекомендовал даже использовать кардамон при чрезмерном переедании: римляне были известны своим обжорством. В таких случаях пили чай с ним, добавляя гвоздику и имбирь. Это помогало желудку справиться с болями и несварением.

Есть так же мнение, что кардамон выращивали в знаменитых висячих садах царицы Семирамиды в Вавилоне. Но этого, к сожалению, уже никто не подтвердит и не опровергнет. В Европе в эпоху Средневековья кардамон считался панацеей от всех болезней — люди верили, что с его помощью можно вылечить все что угодно. Он продавался в аптеках, из него готовили лекарства с применением других трав, и названия их держали в глубочайшем секрете. Самое интересное, что современные медики считают его таким же полезным, как и средневековые врачи.