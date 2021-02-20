Начальнику пермского департамента транспорта предложили пересесть на автобус

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской думе Вероника Куликова, не раз выступавшая с критикой транспортной реформы, предложила начальнику профильного департамента Анатолию Путину пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы оценить ситуацию в отрасли.

«Любые изменения, которые проводятся в городе, должны иметь одну цель — повышение уровня комфорта горожан. Другой цели у администрации нет и быть не может. Транспортная реформа привела к обратному результату. Поэтому ее надо срочно сворачивать. Это ясно всем. А если господин Путин этого не понимает, пусть пересядет в общественный транспорт хотя бы на пару дней из своего комфортабельного служебного авто. И послушает, что думают об его экспериментах люди», — написала депутат на своей странице в Facebook.

В ответ на это заявление господин Путин сообщил Business Class, что служебным автомобилем он не располагает с начала 2021 года. Чиновник пояснил, что эти услуги ранее были на аутсорсинге, договор с подрядчиком истек, и его не стали продлевать. По словам начальника департамента транспорта, это было сознательное решение, чтобы направить деньги на более важные статьи расходов.

Напомним, в 2019 году городские власти предложили изменить модель муниципальных пассажироперевозок. Реформа предполагает внедрение тарифного меню и ЕСОП, разработку новой маршрутной сети и заключение долгосрочных контрактов с частными транспортными компаниями (согласно этим договорам, перевозчики будут перечислять выручку в бюджет, а власти платить им за автопробег). На данный момент в Перми реализованы все три этапа реформы. Стоит отметить, что реформа с самого начала вызвала критику горожан, а также депутатов гордумы.