В Тольятти «ВолгаСтройИнвест» задолжал сотрудникам миллион рублей

В Тольятти ООО «ВолгаСтройИнвест» задолжало 10 сотрудникам миллион рублей зарплаты за апрель-декабрь 2019 года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«При этом у работодателя имелась реальная возможность выплачивать заработную плату»,–отмечается в сообщении.

Прокуратура Центрального района Тольятти направила материалы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем).

Сабрина Самедова