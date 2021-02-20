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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В Тольятти «ВолгаСтройИнвест» задолжал сотрудникам миллион рублей

В Тольятти ООО «ВолгаСтройИнвест» задолжало 10 сотрудникам миллион рублей зарплаты за апрель-декабрь 2019 года. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

«При этом у работодателя имелась реальная возможность выплачивать заработную плату»,–отмечается в сообщении. 

Прокуратура Центрального района Тольятти направила материалы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем).

Сабрина Самедова


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