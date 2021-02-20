Москва озадачила Татарстан увеличить промпроизводство на 5% в 2021 году

Татарстан в 2021 году должен увеличить объемы промышленного производства не менее чем на 5%. Такую задачу поставил вице-премьер РФ Юрий Борисов, который принял участие в заседании коллегии министерства промышленности и торговли республики.

При этом 2020 год, когда объем производства в республике упал на 3,6%, господин Борисов назвал «провальным». Он связал такую ситуацию с пандемией COVID-19.

Министр промышленности, вице-премьер республики Альбер Каримов отчитался, что в денежном выражении объем отгруже

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"