Вице-премьер Марат Хуснуллин восхитился увиденным в Магнитогорске

В Магнитогорске побывал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В рамках рабочей поездки состоялась презентация проекта комплексного развития городской территории «Притяжение», сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Мы посетили сейчас сам комбинат, я хочу сказать, я просто восхищен увиденным, масштабом. С точки зрения строительства – это колоссальные инвестиции. Могу прямо сказать это строительный шедевр мирового уровня. Это вещи за которые можно гордиться. Я получил огромное моральное удовлетворение. Для нас сегодня это особо важно, потому что объемы строительства растут, важно, чтобы в стране был металл, как можно больше строилось. Мы видим, что комбинат развивается и есть большая перспектива», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Проект по преобразованию юго-западной части Магнитогорска «Притяжение» планируют реализовать на землях, принадлежащих ПАО «ММК». Объем инвестиций составит порядка 25 млрд руб. Площадь многофункционального парка – 400 га. На первом этапе реализации на площади более 220 га будет создано «ядро дальнейшего развития», где будут сконцентрированы спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты. Первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга, в том числе часть парка, пешеходный бульвар и крытый бассейн с фитнес-центром. Полностью завершить формирование ядра проекта планируется к 2025 году.