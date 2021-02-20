Сибиряк, примкнувший к террористам, получил 17 лет тюрьмы

В Омске суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Новосибирской области, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), сообщили в пресс-службе омского управления ФСБ.

Согласно материалам дела, в 2014 году обвиняемый приехал в Сирию, в тренировочном лагере ИГ он прошел двухмесячную подготовку, получил специальность «штурмовик», присягнул на верность лидеру террористической группировки. Как установили органы госбезопасности, сибиряк воевал в составе так называемого «казахского джамаата».

Во время одного из боев с отрядом вооруженных сил Сирии джихадист получил контузию и скрылся в Турции.

«В результате реализации спланированного ФСБ России комплекса мероприятий, в том числе и за рубежом, обвиняемого склонили к возвращению в Россию. После прибытия на родину осенью 2020 года он был задержан спецслужбами»,— рассказали в УФСБ.

Следователи предъявили ему обвинение по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Военсуд назначил ему 17 лет колонии строгого режима.

Константин Воронов