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Фонтану «Одуванчик» у саратовского цирка вернут первоначальный облик 1971 года

Фонтану «Одуванчик», который находится перед зданием цирка в Саратове, планируют придать первоначальный облик 1971 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации по итогам встречи председателя комитета по ЖКХ администрации Наталии Даниленко с краеведами и членами градозащитного совета при облдуме.

Чиновники напоминают, что первоначальный облик в стиле советского модернизма с квадратной чашей, каскадами и крупным «одуванчиком» в центре, сохранялся до 1999 года. Участники обсудили облицовку фонтана светлыми и темными камнями и свето-звуковое сопровождение его работы.

Скульптуры животных, которым украшен фонтан в настоящее время, предлагают отреставрировать и разместить в сквере или на территории цирка.

Марина Ковалева


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