23 февраля температура воздуха в Удмуртии опустится до -39°С

Самый холодный день нынешней зимы ожидается в Удмуртии 23 февраля. Ночью температура воздуха опустится до -31..-36, местами до -38..-39°С, а днем составит -20..-25°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Кроме того, усилится ветер до 12-14 м/с.

Отметим, что ближайшей ночью температура воздуха составит -27..-32°С, местами по региону до -35°С, завтра днем — -14..-19°С. В ночь на 22 февраля температура окажется в пределах -28..-33°С, местами до -36°С, днем — -18...-23°С. Осадков в эти дни не ожидается, на дорогах сохранится гололедица. По предварительному прогнозу, следующая рабочая неделя сохранится морозной.