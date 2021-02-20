Суд в Тюмени потратит 800 тыс. рублей на поиск прослушивающих устройств

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени в целях защиты государственной тайны потратит 800 тыс. руб. на проверку двух помещений на наличие «жучков» и прослушивающих устройств в предметах интерьера и технике. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Окончание приема заявок на участие в конкурсе — 26 февраля. На проведение работ отводится не более 30 дней.

Согласно техзаданию, для проведения работ подрядчик должен иметь две лицензии ФСБ на «оказание услуг в области защиты государственной тайны» и на «осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну». Проверку будет проходить в двух кабинетах в 64 кв. м и 36 кв. Наличие прослушивающих устройств необходимо проверить в кондиционере и пульте от него, в настенных часах, пожарной сигнализации, охранном датчике, светильнике, уничтожителе бумаг, настольной лампе и другие предметах.