Сеть газовых АЗС в Татарстане в этом году достигнет 36

В Татарстане в 2021 году будут построены и введены не менее семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), заявил сегодня на заседании коллегии регионального минпромторга его глава Альберт Каримов.

В 2020 году в республике также были введены семь подобных станций, в том числе в декабре были открыты четыре АГНКС – в Заинске, Нурлате, Мензелинске и Актаныше. Работы ведутся в рамках региональной программы «Строительство автомобильных газонаполнительных станций на территории Республики Татарстан на 2019-2023 годы».

В итоге сейчас на территории республики расположено 28 АГНКС и одна передвижная автогазовая заправка в Менделеевском районе.

При этом в текущем году, по словам господина Каримов, будут переведены на метан не менее 1,5 тыс. единиц автотранспорта и закуплены 250 единиц техники с использованием природного газа в качестве моторного топлива. В 2020 году переведено на метан более 1,8 тыс. единиц и приобретено 321 единиц транспорта.

Всего с начала реализации программы переоборудовано на метан 5,95 тыс. и закуплено более 3 тыс. транспортных средств в газомоторном исполнении.

Как писал «Ъ-Казань», в прошлом году правительство Татарстана пересмотрело региональную госпрограмму строительства АГНКС, снизив объем ее финансирования на 23% — до 3,5 млрд руб. и увеличив срок ее реализации на два года — до конца 2023 года. Теперь вместо 10 станций ежегодно планируется запускать в эксплуатацию лишь по семь АЗС.

В 2013 году по соглашению ОАО «Газпром» и правительства Татарстана в республике запущен пилотный проект по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Тогда «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром газомоторное топливо» — заявила о намерении вложить в 2013–2014 годы в создание сети из 10 заправок на метане в Татарстане 1 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"