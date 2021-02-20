В Адыгее начальника тюрьмы подозревают в злоупотреблении полномочиями

Начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По версии СК, руководитель колонии, используя свои служебные полномочия, поручил подчиненному собрать и реализовать металлолом, который хранился на территории ИК. За месяц, с 14 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, работнику колонии удалось сдать 15 т лома черных и цветных металлов. Вырученные 249 тыс. руб. сотрудник колонии передал начальнику.

Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из республиканского УФСБ. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Исправительная колония № 1 - самое крупное исправительное учреждение на территории Адыгеи. Здесь отбывают наказание около 1, 5 тыс. осужденных на строгом режиме содержания.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Приморско-Ахтарске сотрудника исправительной колонии приговорили к трем годам лишения свободы условно за взятку. Из приговора следует, что обвиняемый был начальником отряда колонии. За 30 тыс. руб. он написал одному из осужденных положительную характеристику и поощрение для дальнейшего использования их при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Наталья Решетняк