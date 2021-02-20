В Татарстане число новых случаев COVID-19 снизилось до 57

Сегодня в Татарстане зарегистрировали 57 новых случаев коронавируса, два из них завозные, 55 – контактные.25 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Среди новых заболевших 29 человек старше 60 лет. 21 новый случай зарегистрировали в Казани, еще девять — в Набережных Челнах, по четырех — в Высокогорском и Нижнекамском районах, по три — в Альметьевском, Дрожжановском, Зеленодольском и Мамадышском, по два — в Верхнеуслонском, Лениногорском, по одному — в Лаишевском, Менделеевском и Тюлячинском.

«На 20 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 543 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 14 163, в том числе 68 за минувшие сутки», — говорится в сообщении штаба.

Скончались 313 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"