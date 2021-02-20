«Норильсктрансгаз» направит 397 млн рублей на перевооружение подводных переходов

АО «Норильсктрансгаз» планирует произвести строительно-монтажные работы по техническому перевооружению подводных переходов конденсатопровода и газопровода через реки Большая и Малая Хета, соответствующие документы были опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная сумма контракта составляет более 397 млн руб. Заявки будут приниматься до 22 марта, итоги проведут 15 апреля. Предполагается, что работы должны начаться в декабре текущего года и завершиться в ноябре 2022.

АО «Норильсктрансгаз» — дочернее общество ПАО «ГМК "Норильский никель"». Компания занимается транспортировкой газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала «Норникеля», АО «НТЭК» и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.

Даниил Тарабукин