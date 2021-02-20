Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 29-летнего жителя областного центра, который в мае прошлого года разместил в Интернете фотографию Адольфа Гитлера в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет об уголовном деле по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (до трех лет лишения свободы). В его основу легли материалы управления ФСБ по Тамбовской области.

Как считают в СКР, 4 мая 2020 года мужчина разместил в открытом доступе на сайте «ВКонтакте» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

СКР занимается выяснением всех обстоятельств преступления. Дома у подозреваемого проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли у него компьютерную технику и средства связи.

Сергей Толмачев