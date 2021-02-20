Шаги надежды

Кирилл Хабибуллин, 5 лет, ДЦП, требуется лечение.

Вы можете спасти жизнь! Помогите, пожалуйста!

Кирилл родился раньше срока крохотулькой, и это отразилось на его физическом развитии. У малыша повышенный тонус в ножках, родители очень хотят, чтобы сын научился ходить, бегать и прыгать.

Кирилл регулярно проходит восстановительное лечение в разных государственных и частных клиниках. Сейчас Кирилл сидит, стоит у опоры и ходит с поддержкой, удерживает крупные предметы. У мальчика сохранен интеллект, он разговаривает, выговаривает сложные слова, выполняет просьбы быстро и правильно.

Малышу очень помогает реабилитация в Институте медицинских технологий (Москва). Лечение там платное, деньги помогают собирать читатели Русфонда. Врачи рекомендуют продолжить реабилитацию, дают хорошие прогнозы.

Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва): «Кириллу необходимо продолжить восстановительное лечение, чтобы снизить патологический тонус мышц, укрепить их силу и выносливость, увеличить объем движений, развить координацию движений и мелкую моторику, выработать отсутствующие навыки, развить речь и улучшить психоэмоциональное состояние».

Пока Кирилл еще маленький, шансы на его восстановление сохраняются. К сожалению, оплатить лечение сами родители не могут. Мама не работает, ухаживает за сыном, в семье еще маленькая дочка-второклассница. Живут на зарплату мужа и пособия сына.

Стоимость лечения– 197 498 руб.

Помочь Кириллу Хабибуллину просто, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и другими способами – все они на сайте Русфонда: https://rusfond.ru/ekaterinburg_actions/165. А владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение.