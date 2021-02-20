В Краснодарском крае выявлено 162 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 37176 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 55 человек, в Сочи – 10, в Геленджике и Новороссийске – по пять новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 655,0. За прошедшие сутки скончались 16 человек, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 366 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 30908 человек, умерших – 1807 человек.

Анна Перова, Краснодар