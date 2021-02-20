Свердловчан предупредили о возможных помехах на телеэкранах из-за солнечного излучения

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о возможных помехах на экранах телевизоров из-за солнечного излучения, сообщил региональный департамент информационной политики. Помехи могут возникать с 22 февраля до 8 марта.

В эти дни в период с 13:37 до 14:23 изображение на телеэкранах может распадаться на пиксели или полностью прерываться, говорится в сообщении. Причиной этого является весенняя интерференция, при которой радиоволны солнца перебивают телевизионный сигнал.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью. «Как объясняют специалисты, суть явления проще понять, если представить, что позади свечи включили прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. В такой позиции спутник находится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки"»,— пояснили в департаменте.

Михаил Мананников