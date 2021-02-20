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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Названы сроки окончания строительства железной дороги к ОЭЗ «Тольятти»

Подведение железнодорожных путей к Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» закончится в текущем году. Об этом в субботу сообщает правительство Самарской области со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«Проектирование и строительство осуществляется в течение рекордных двух лет, и в соответствии с нашими совместными планами должно завершиться уже в текущем году»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

В настоящее время на территории ОЭЗ «Тольятти» работают 26 компаний-резидентов. Общая сумма инвестиций в создание новых производств составляет около 25 млрд руб. Железнодорожные пути строятся к Особой экономической зоне, чтобы облегчить реализацию инвестпроектов.

Георгий Портнов


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