Зарубежные СМИ: Чем запомнилась Мюнхенская конференция?

Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и пообещал защитить Европу от российской угрозы. Второй по значимости после Генассамблеи ООН международный форум прошел в онлайн-формате, и впервые с 1995 года на него не позвали представителей России. Хотя именно Москву президент США упоминал в своей речи. Джо Байден заявил о намерении восстановить связи между Америкой и Евросоюзом, подорванные за время президентства Дональда Трампа. Выступление Байдена на конференции встретили с воодушевлением. Позицию американского президента поддержала, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время она напомнила о разногласиях США и Европы. А президент Франции Эмманюэль Макрон напрямую высказался за диалог с Россией. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Хотя Байден ни разу не упомянул имени Дональда Трампа, в своей речи он пытался резко противопоставить себя ушедшему президенту США, отмечает The Washington Post. Трамп поверил словам Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы четыре года назад. Байден же категорично заявил, что Москва атакует демократические ценности и использует коррупцию в качестве оружия. Трамп отверг глобальную инициативу по вакцинам, а Байден пообещал выделить на нее $4 млрд. 45-й президент также отказался от ядерной сделки с Ираном, а его преемник перешел к возобновлению переговоров. Демократия обязательно победит, и США будут ее лидером, пообещал Байден.

«За европейцами давно так не ухаживали»,— пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung о возвращении США в международную политику. Джо Байден подтвердил свое намерение тесно сотрудничать с союзниками. Его поддержала Ангела Меркель: она приветствовала решение Соединенных Штатов не выводить войска из Германии и заявила о необходимости создать общую стратегию в отношениях с Россией и Китаем. Хотя канцлер отметила, что интересы Америки и Европы здесь не всегда совпадают.

Германия скептически относится к сдерживанию Китая, крупному рынку сбыта немецких автомобилей, и, конечно, к санкциям против «Северного потока-2», пишет The New York Times. При этом напрямую Меркель об этом не говорила. Похоже, яснее всех об определенных разногласиях с США высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Как пишет газета, он яростно отстаивал концепцию «стратегической автономии» Европы. Отдельно он подчеркнул, что тесное сотрудничество НАТО должно предполагать диалог с Россией. По словам Макрона, Европа не может рассчитывать на Соединенные Штаты так же, как раньше. И она должна быть менее зависимой от США, что сделает Североатлантический альянс даже сильнее, чем раньше. Впрочем, как отмечает The New York Times, большинство лидеров такую позицию не разделяет. Многие в Европе рассчитывают на финансовую помощь США и не хотят доверять свою безопасность никому, кроме Америки.