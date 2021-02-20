57% петербуржцев при покупке машины намерены сэкономить

57% петербуржцев планируют сэкономит при покупке автомобиля за счет отказа от сервисных услуг, каждый второй – готов отказаться от оформления полиса добровольного страхования. Об этом говорится в исследовании РГС Банка.

Только 9% жителей Петербурга при покупке машины не планируют экономить, несмотря на падение доходов. Более того, 7% респондентов заявили, что готовы оформить кредит для покупки необходимого допоборудования.

Как показал опрос, мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке авто. К экономии склонны и покупатели пенсионного возраста.