В Ярославле высокопоставленный полицейский уволился на фоне скандала о взятке

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Ярославской области Денис Карьянов ушел на пенсию по выслуге лет, об этом он сам сообщил “Ъ-Ярославль”.

Ранее в одном из СМИ появилась информация о том, что господин Карьянов якобы вымогал взятку у одного из сотрудников полиции, вследствие чего был уволен из правоохранительных органов. Денис Карьянов пояснил “Ъ-Ярославль”, что не понимает откуда взялась эта информация и уверяет, что она не соответствует действительности.

«Объяснить я пока этого не могу, я только знаю, что это не соответствует действительности. Меня никто не задерживал, я выхожу из дома, я принял решение просто уйти на пенсию по выслуге лет по собственному желанию. Почему такой ажиотаж я не знаю»,— пояснил господин Карьянов.

Он уточнил, что решение о выходе на пенсию он принял самостоятельно. На вопрос о том, почему сотрудник полиции решил уйти на пенсию именно в тот момент, когда появилась информация о вымогательстве, он ответил, что эта информация появилась после его заявлении об уходе на пенсию.

«Нет, это они заговорили, когда я решил уйти. У меня уже 25 лет календарных и 30 льготных, этого просто достаточно, для того, чтобы отдать определенный долг Родине, поэтому я считаю, что нет ничего зазорного в том, что человек принимает решение уйти, пока есть еще жизненные силы и мысли по поводу новой жизни, новой работы. О новом месте работы пока не думал, хочу пока отдохнуть, в очень напряженном графике приходилось работать»,— рассказал Денис Карьянов.

Дарья Сабаева