В Нижегородской области снизилось число несчастных случаев на производстве

Госинспекция труда по Нижегородской области в 2020 году зарегистрировала 101 несчастный случай с тяжелыми последствиями, связанный с производством. Это на 18,5% меньше по сравнению с уровнем 2019 года, когда зафиксировали 124 таких случая.

В 2020 году на нижегородских предприятиях произошло 77 несчастных случаев с тяжелым исходом, 21 случай со смертельным исходом и три групповых несчастных случая, связанных с производством. Погибли 23 нижегородца (годом ранее — 30), пострадали 80 рабочих (годом ранее — 140).

Чаще всего причиной несчастных случаев становились плохая организация производства работ (29 случаев), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (19 случаев) и допущенные работником нарушения (12 случаев).

Всего Госинспекция получила от работодателей 241 извещение о происшедших несчастных случаях, в том числе 105 с тяжелым исходом, 123 со смертельным исходом, 13 групповых. Часть из них по результатам расследования оказалась не связана с производством.

Анастасия Еремина