Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие раритетные автомобили можно увидеть и потрогать на выставке в Музее Победы.

23 февраля после почти годичного перерыва, вызванного хорошо всем нам известными событиями, в Музее Победы на Поклонной горе вновь откроется выставка «Моторы войны». Посетителей встретит обновленная экспозиция, где представлена интересная коллекция автопрома тридцатых-сороковых годов, в которой представлены не только советские машины, но и образцы техники из США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

За прошедшие месяцы тут был не только проведен ремонт музейного пространства, но и отреставрирована значительная часть раритетных автомобилей, особенно тех, что сохранились в единичных экземплярах. Ну, и плюс к этому был проведен редизайн самой выставки в контексте современных цифровых требований к экспонированию. Так, например, рядом с автомобилями появились QR-коды, используя которые, гости смогут познакомиться с историей создания и применения каждого экспоната, а мультимедийные системы «оживят» уникальную технику благодаря кадрам архивной кинохроники.

Что же здесь можно увидеть интересного? Например, первый советский внедорожник ГАЗ-64. Если будете в музее, спросите у экскурсовода, почему именно этот автомобиль называют первым вездеходом, а не ГАЗ-61, который спроектировали раньше, или легковые автомобили с гусеницами на задней оси и лыжами на передней, которые практиковались у нас еще во времена Ленина.

Еще любители истории узнают, какая связь между снегоболотоходом Studebaker M29 «Weasel» и германской ядерной программой. Или почему было сложно «посадить на брюхо» французский грузовой автомобиль марки Laffly. В контексте последних событий со снегопадами в Москве, когда многие автомобили просто перестали ездить, эта информация может оказаться не только любопытной, но и полезной.

Записаться на экскурсию можно на сайте музея. Кстати, в рамках экскурсии, можно будет не только трогать руками экспонаты, но и посидеть за рулем раритетных автомобилей, примерив на себя роль фронтового шофера.