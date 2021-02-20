В Ярославской области от коронавируса умерли еще пять человек и 162 заболели

В Ярославской области за сутки произошло пять смертей от коронавируса. Скончались две женщины 1947 года рождения, женщина 1955 года рождения и мужчины 1941 и 1952 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 162 новых случая заражения COVID-19. За это же время 177 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 20 февраля, в регионе официально подтверждено 31597 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 29865 человек выздоровели. 374 пациента скончались. В больницы госпитализирован 1010 человек, из них 597 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 413 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16137 человек. На втором месте Рыбинск — 3617 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1697 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 223, 218 и 166 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2652 теста на COVID-19. На карантине находятся 7216 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов