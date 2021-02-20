Банда «черных» лесорубов нанесла ущерб лесному фонду Красноярского края на 35 млн рублей

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой деревьев в Красноярском крае. Как рассказали в пресс-службе регионального глава МВД, трое организаторов банды задержаны, у них изъяты более 20 тыс. куб. м заготовленной древесины, 30 автомобилей, более 6 млн руб., оргтехника и документы.

«Трое предполагаемых организаторов разработали схему хищения леса, который выделяется жителям региона для собственных нужд на бесплатной основе. Злоумышленники находили людей, готовых за вознаграждение отказаться от права на заготовку древесины, и от их имени оформляли договоры на вырубку. В дальнейшем эти документы передавались индивидуальным предпринимателям и использовались для проведения лесозаготовительных работ»,— рассказала суть криминальной схемы официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, незаконная рубка велась около трех лет в семи районах Красноярского края. Ущерб, причиненный лесному фонду, следствие оценило в 35 млн руб.

Илья Николаев