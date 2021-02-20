Арбитражный суд Курской области возглавил Андрей Левашов

Председателем арбитражного суда Курской области назначен Андрей Левашов, с 2019 года занимавший должность заместителя председателя. Об этом сообщили в администрации региона.

С конца 2019 года господин Левашов возглавлял суд в статусе исполняющего обязанности руководителя. Его стаж работы судьей — почти 20 лет. С 2007 года он занимал должность председателя судебного состава суда.

В 2020 году региональный арбитражный суд рассмотрел около 16 тыс. заявлений, что сопоставимо с показателем предыдущего года. Уменьшилось число споров с участием органов власти и местного самоуправления, но увеличилось количество дел о банкротстве, сообщили в администрации региона.

Олег Мухин