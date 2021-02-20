ООО «Башкирэнерго» развивает инфраструктуру волоконно-оптических линий связи по всей Башкирии

Заход ВОЛС на подстанцию 110 кВ «ПХГ» в г. Кумертау

С 2014 года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») активно инвестирует в строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и приобретение доли (оптических волокон) в оптических кабелях сторонних организаций. Это необходимо для устройств релейной защиты и автоматики, развития системы обмена технологической информацией, модернизации сети передачи данных и повышения надежности каналов связи.



В 2021 году ПО «Информационные технологии и связь» ООО «Башкирэнерго» планирует работы по строительству ВОЛС общей протяженностью 58 км, которые будут осуществляться как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. Кроме того, планируется приобрести оптические волокна у сторонних операторов связи для организации кольцевого резервирования энергообъектов ООО «Башкирэнерго» по оптическим волокнам. Оно должно охватить юго-западные, западные, центральные и южные регионы Башкирии. С точки зрения топологии «большое оптическое кольцо» инфраструктурно связывает Белебеевские, Октябрьские, Центральные, Уфимские городские и Ишимбайские электрические сети.

Эти планы являются продолжением той большой работы, которую башкирские связисты-энергетики осуществили в 2020 году. Так, в пяти территориальных производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» из десяти были введены в эксплуатацию 63,2 км ВОЛС. Своими силами энергетики построили волоконно-оптические линии связи в Ишимбайских, Кумертауских, Нефтекамских и Сибайских электрических сетях. Среди них стоит отметить ВОЛС «ПС 110 кВ Уразаево — ПС 35 кВ Зенит» (5,9 км), ВОЛС «ПС 35 кВ МКК — СибГРЭС» (2,1 км), ВОЛС «ПС 35 кВ ВЭС — ПС 35 кВ Северная» (1,6 км), ВОЛС «Гафурийский РЭС — Базовая станция ПАО «МТС» (0,9 км), несколько отпаек ВОЛС, в частности, на Аскинскую группу подстанций (4,3 км), на ПС 110 кВ «Раздолье» (4,18 км), на ПС 110 кВ «Янгискаин» (0,13 км), на ПС 110 кВ «Газпровод» (0,9 км), на ПС 110 кВ «Строймаш» (4,55 км).

Строительство инфраструктуры ВОЛС с привлечением подрядных организаций было выполнено в Центральных, Кумертауских и Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго». Для сетевого комплекса республики были построены ВОЛС «ПО «КЭС» — ПС 110 кВ Городская — ПС 110 кВ ПХГ» (15,9 км), ВОЛС «ПС 110 кВ Мелеуз — ПС 110 кВ ГПП1 — ПС 110 кВ ГПП2» (8,2 км), ВОЛС «ПС 35 кВ Охлебинино — ПС 110 кВ Прибельск — Кармаскалинский РЭС (14,1 км) и отпайка на ПС 110 кВ «Уязы-Башево» (0,3 км).

Кроме того, были приобретены оптические волокна у ПАО «МТС» в действующей многоволоконной линии связи «Стерлитамак — Красноусольск» (49,3 км). Это позволило организовать отпайки ВОЛС на ПС 110 кВ «Газопровод», ПС 110 кВ «Строймаш», ПС 110 кВ «Янгискаин» и Гафурийский РЭС.

Проведенные работы позволили обеспечить многочисленные энергообъекты стабильными и высокоскоростными каналами связи. Это, в свою очередь, способствовало повышению надежности электроснабжения потребителей, так как был достигнут более высокий уровень мониторинга систем диспетчерского и технологического управления, а также сокращено время для принятия решений в нештатных ситуациях.

Общая протяженность ВОЛС, эксплуатируемых в ООО «Башкирэнерго», на данный момент составляет более 3,7 тыс. км.