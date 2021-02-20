В Челябинске открыли обновленный центр детского дзюдо

В челябинском поселке АМЗ после реконструкции открылся центр детского дзюдо Дениса Ярцева «Электрометаллург». На открытии побывали мэр Наталья Котова и первый заместитель губернатора Виктор Мамин. В спортивном центре будут заниматься более 200 детей.

Как отметил руководитель центра дзюдо, призер чемпионатов мира и участник Олимпийских игр Денис Ярцев, финансовую поддержку учреждению оказывает Челябинский электрометаллургический комбинат, что дает возможность предоставлять юным жителям поселка АМЗ и соседних территорий возможность детям тренироваться бесплатно и повышать интерес к этому виду спорта в областном центре. «Уверен, что новый зал с тренажерами привлечет дополнительное внимание, и наш центр сможет на равных конкурировать с Центром олимпийской подготовки по дзюдо»,- сказал господин Ярцев. Наталья Котова добавила, что открытие объекта имеет важное социальное значение, благодаря вовлечению детей из семей с разным достатком в массовый спорт.

После расширения площадей до 800 кв. м здание центра на улице Кузнецова сможет не только стать площадкой для тренировок, но и местом для проведения соревнований. Сейчас идет также реконструкция зала для дзюдо «Электрометаллург» на улице Российской во дворце спорта ЧЭМК, в котором занимаются около 250 детей. Как отметил генеральный директор комбината Павел Ходоровский в рамках поддержки массового спорта предприятие также поучаствовало в строительстве катка с искусственным покрытием в парке Терешковой.