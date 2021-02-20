Суд в Новосибирске не удовлетворил жалобу на бездействие следователей по делу Навального

Ленинский райсуд Новосибирска оставил без удовлетворения жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иноагентом) Вячеслава Гимади, представляющего интересы оппозиционера Алексея Навального, о бездействии должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Решение вынесено 20 февраля.

В декабре прошлого года Ленинский райсуд Новосибирска отказал в этой жалобе Вячеславу Гимади. Однако областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на пересмотр.

Вячеслав Гимади требовал от следственных органов возбудить дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля).

Заявление было передано в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, где не установили признаков преступления. На этой неделе на пресс-конференции в Новосибирске глава Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров сообщил, что считает действия управления законными, «соответствующими внутриведомственным инструкциям и федеральным законам».

Летом 2020 года Алексей Навальный был госпитализирован в больницу скорой помощи №1 в Омске. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, после чего самолет совершил экстренную посадку. Позднее политика в состоянии комы перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где он проходил лечение до января 2021 года. После его возвращения в Москву Алексей Навальный был задержан. В феврале решением Симоновского райсуда Москвы было удовлетворено требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному 3,5 года условного срока, назначенного ему по делу о хищении средств у «Ив Роше», на два года восемь месяцев реального лишения свободы.

Оксана Павлова