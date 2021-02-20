«Объем предложения однокомнатных и двухкомнатных квартир почти сравнялся»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему растут цены на однокомнатные квартиры в новостройках.

Однокомнатные квартиры в новостройках массового сегмента столицы обновили рекорд по стоимости. Новая планка – более 9 млн, это средний бюджет покупки лота такого формата в городе. Метр в однокомнатной квартире теперь оценивается в 224 тыс. руб. За год прирост составил почти 20%, посчитали эксперты компании «Метриум».

Однокомнатные квартиры и компактные студии уже традиционно растут в цене быстрее рынка, подчеркивают брокеры. Для сравнения: средневзвешенная стоимость новой квартиры возросла на 12%. Это срез по рынку в целом. В тоже время самая значительная динамика в ценах на студии в эконом- и комфорт-классе, они стали дороже сразу 22%. У двухкомнатных квартир — плюс 20%, чуть меньший рост у квартир с тремя комнатами. По удельной стоимости однокомнатные лоты — самые дорогие варианты без учета студий.

Однокомнатные квартиры сейчас стали, пожалуй, одним из самых популярных форматов, отмечают эксперты. Они подходят для активных молодых клиентов, к примеру, для студентов. Иногда в них переезжают пожилые люди, которые не нуждаются в большой площади и подбирают более компактные лоты в соответствии со своим стилем и образом жизни.

По подсчетам аналитиков, однокомнатные квартиры представляют почти треть экспозиции в новых проектах массового сегмента в городе. Примечательно, что объем предложения однокомнатных и двухкомнатных квартир сейчас почти сравнялся. А еще год назад на двухкомнатные квартиры приходилось 40% предложения. Девелоперы оптимизировали продукт под растущий спрос на компактные форматы. И во многом, это связано это с ростом цен на фоне доступной ипотеки.