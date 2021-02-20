По факту падения молодого человека с моста через Глебовраг началась проверка

В Саратове проводится проверка по факту получения травм 24-летним жителем Вольска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным средств массовой информации, 13 февраля в лечебное учреждение был доставлен молодой человек, который ночью якобы упал с моста через Глебучев овраг. Причиной падения могло стать неудовлетворительное техническое состояние пешеходной части моста, отсутствие ограждений и сквозное разрушение асфальтобетонного покрытия, уточняют следователи.

Они затребовали документы, касающиеся мостового перехода, свидетельствующие о его балансодержателе, ответственном за его содержание, а также проведении на данном объекте ремонтных работ, медицинскую документацию пострадавшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Марина Ковалева