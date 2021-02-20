Суд не разрешил проводить шествие и митинг в память о Борисе Немцове в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил иск свердловского отделения партии «Яблоко» к региональному министерству общественной безопасности (МОБ), которое ранее отказалось согласовывать проведение шествия и митинга памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в facebook сообщил председатель реготделения «Яблоко» Максим Петлин. Отметим, поводом для отказа стал введенный в Свердловской области режим повышенной готовности, запрещающий проведение массовых мероприятий.

«Интересно, что представители МОБ суд проигнорировали, направив лишь письменный отзыв в котором в частности указали, что наши доводы — это "субъективная интерпретация норм права". Для нас очевидно, что решение суда не соответствует российскому законодательству, так как фактически ставит нормативные акты региональных властей выше федеральных законов и норм Конституции», — считает господин Петлин.

Он отметил, что 27 февраля в Екатеринбурге на площади Труда с 13:00 до 01:00 все же будет проходить Вахта памяти в честь Бориса Немцова. А в «Гранд Авеню отеле» с 15:00 до 18:00 пройдет круглый стол.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 11 до 20 лет. Организатором убийства следствие считает водителя бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в международный розыск. Заказчик преступления не установлен.