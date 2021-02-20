WSJ: газета Los Angeles Times может быть снова продана

Американский миллиардер Патрик Синьсян, который три года назад приобрел газеты Los Angeles Times и San Diego Union-Tribune, рассматривает варианты ее продажи. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, владелец рассматривает вариант как продажи этих активов целиком, так и привлечения дополнительного инвестора или передачу управления этими активами другой медиагруппе. В качестве одного из потенциальных покупателей рассматривалась MediaNews Group, которая принадлежит Alden Global Capital и владеет несколькими газетами в Калифорнии.

Миллиардер приобрел Los Angeles Times и San Diego Union-Tribune в 2018 году у компании Tronc Inc (бывшая Tribune Publishing), акционером которой он являлся. Сумма сделки составила около $500 млн. На момент покупки газеты переживали непростые времена, начавшиеся в конце 2000-х на фоне развития цифровых технологий и сокращения тиражей печатных изданий. Новый владелец обещал вернуть изданиям прибыльность, объявил о начале новой эры в их истории и вложил в них несколько сотен миллионов долларов. Однако, как сообщают источники WSJ, за три года с момента покупки миллиардер разочаровался тем, что цифровая аудитория растет медленно, а убытки — быстро, и якобы решил, что Los Angeles Times и San Diego Union-Tribune будет лучше, если они будут частью более крупной медиагруппы. В Los Angeles Times на запрос WSJ ответили, что господин Синьсян и его семья «продолжают инвестировать в Los Angeles Times, планируют ее будущее и не собираются продавать».

Алена Миклашевская